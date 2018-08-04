اختراق يكشف هوية مستخدمي موقع «ريديت» للتواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

أعلن موقع ريديت Reddit أن عدداً قليلاً من أنظمته تعرض لاختراق أمني في شهر يونيو الماضي، وقد تمكن القراصنة من الوصول لبعض بيانات المستخدمين، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني الحالية والنسخ الاحتياطية لقاعدة بيانات عام 2007 التي تحتوي على كلمات مرور قديمة مشفرة، وفق ما ذكره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويرجع السبب لحدوث هذا الاختراق إلى الاعتماد على طريقة المصادقة الثنائية المُعتمدة على الرسائل النصية القصيرة SMS التي تم اعتراضها وتنفيذ الهجوم الرئيس، حيث يشجع الموقع الجميع على استخدام تطبيقات المصادقة الثنائية two factor authentication بدلاً من أرقام هواتفهم لحماية بياناتهم في المستقبل.

ويعد موقع ريديت من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، فهو ثالث أكثر المواقع الإلكترونية زيارة في أميركا.