«فورد» نحو الخروج من أميركا الجنوبية

المصدر: Ⅶنيويورك - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن شركة «فورد موتور»، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، تدرس الخروج من سوق أميركا الجنوبية حيث بدأت تسويق فرعها الخاسر في هذا السوق إلى شركتي «فيات كرايسلر» و«فولكسفاغن».

وقالت المصادر إن «فورد» قدمت لعدد من الشركات المنافسة مقترحاتها بشأن مستقبل فرعها في أميركا الجنوبية.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن «فورد»، الموجود مقرها في مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، لم تعلن أرباح فرع أميركا الجنوبية قبل حساب الضرائب والفوائد منذ 2012، في حين وصلت خسائر «فورد» في هذه السوق منذ ذلك الوقت إلى 4.2 مليارات دولار.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إن الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية «جيم هاكيت» يرغب في دراسة مجموعة من الخيارات للخروج من هذه السوق أو على الأقل وضع حد لهذه الفترة الطويلة من الخسائر.

ويتزامن تسويق فرع فورد في أميركا الجنوبية، الذي حقق خلال العام الماضي مبيعات قيمتها 5.8 مليارات دولار، مع إعادة هيكلة المجموعة الأميركية على مستوى العالم والتي ستكلفها حوالي 11 مليار دولار خلال 5 سنوات.