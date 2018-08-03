فئة جديدة من «بوغاتي شيرون» بسقف زجاجي

المصدر: باريس - د ب ا

طوّرت «بوغاتي اوتوموبيلز» الفرنسية فئة جديدة من سيارتها الرياضية «بوغاتي شيرون» بسقف زجاجي. ويبدأ سعر الفئات الحالية من هذه السيارة من 2.5 مليون دولار. وتعتزم الشركة طرح الفئة الجديدة خلال «أسبوع السيارات في مونتيري» الشهر المقبل بولاية كاليفورنيا.

ويتكون السقف الزجاجي من لوحين زجاجيين ثابتين طول كل منهما 25.6 بوصة وعرض 17.3 بوصة ولحسن الحظ فإن السقف الجديد مصمم بطريقة جيدة باستخدام 4 طبقات رفيعة من الزجاج. ويقلل السقف الزجاجي للسيارة الضجيج الخارجي سواء الناتج عن الرياح أو عن السيارات المجاورة إلى جانب أنه يستطيع إعادة توجيه الأشعة تحت الحمراء القادمة من الشمس بعيدا عن السيارة وركابها لضمان «أفضل درجة حرارة ممكنة داخل السيارة».