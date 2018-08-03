استدعاء سيارات من «لامبورغيني» و«بي.إم.دبليو»

المصدر: سيئول- د ب أ

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية أمس قرار شركات السيارات الفارهة «بي.إم.دبليو» و«فيراري» و«لامبورغيني» استدعاء نحو 270 سيارة لإصلاح عيوب فنية فيها.

وتأتي الخطوة في إطار أحدث سلسلة من عمليات السحب التي يقوم بها منتجو السيارات والمستوردون لضمان أن تلبي المركبات متطلبات السلامة في كوريا الجنوبية. وتعتزم الشركات الثلاث سحب 10 طرز مختلفة مجموعها 270 سيارة.

وقالت وزارة النقل إن الطرز هي فيراري كاليفورنيا الرياضية المستوردة من قبل فورزا موتورز كوريا ولامبورغيني أفينتادور كوبيه التي تستوردها أودي فولكسفاغن كوريا. وأضافت أن المشكلات التي تحتاج إلى إصلاح هي نظام الوسادة الهوائية الذي يعمل بشكل غير صحيح في فيراري كاليفورنيا وبرنامج التحكم في المحرك في لامبورغيني.