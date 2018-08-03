سريلانكا تستنسخ «دبي جديدة»

المصدر: Ⅶدبي- وائل الخطيب

تعتزم سريلانكا بناء مدينة وصفتها الجارديان «بدبي الجديدة» على أراض مستصلحة من المحيط الهندي يتم تمويلها بمبلغ 1.4 مليار من الاستثمارات الصينية تستلهم مخططاتها مزيجاً من التفاؤل. وقالت الصحيفة إن الانطباعات الفنية عن «بورت ستي» الميناء الساحلي المستقبلي، تظهر صورة مضيئة للمدينة تحاكي المشهد العام لدبي أو كناري وارف في لندن. ويقول المطورون إنه سيتم توفير مساحة مكتبية 1.5 مليون متر مربع ويقدر الاستثمار الخاص بـ13 مليار دولار.

وتفسح البنايات الشاهقة الكثيفة المجال لمناطق سكنية قليلة الارتفاع، تتخللها المنتزهات والقنوات المائية فيما يمتد مرسى وخط شاطئي على أطراف المدينة. وفي الوقت الحالي تعد «بورت سيتي» مجرد مساحة شاسعة من الأراضي الخاوية ولكن خلال سنوات ستكون موقعاً عامراً بناطحات السحاب الزجاجية وحي مالي مزدحم وفنادق وحتى متنزهات ترفيهية.

ومن المتوقع أن يعيش نحو 80 ألف نسمة في المدينة، فيما يتوقع أن يتردد عليها ربع مليون نسمة يومياً.