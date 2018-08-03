«إمبالا للبلاتين» تعتزم شطب 13 ألف وظيفة

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

أعلنت مجموعة «إمبالا للبلاتين» المحدودة عزمها شطب 13 ألف وظيفة وإغلاق أو بيع بعض وحداتها في إطار اتخاذ ثاني أكبر منتج في العالم لخطوات غير مسبوقة لوقف الخسائر في مجمع تعدين روستنبرغ المتعثر في جنوب أفريقيا.

وتتأهب «إمبلاتس»، وهو الاسم الذي تُعرف به الشركة، لإطلاق خطة لإعادة الهيكلة تُخفض عدد العاملين في روستنبرغ إلى 27 ألف موظف ومتعاقد وتقليص عدد الوحدات العاملة من 10 إلى 6 وحدات.

ووفقا لوكالة «بلومبرغ»، تركز الشركة على وحدات أحدث ومنخفضة التكاليف مع تراجع أسعار البلاتين لقرب أدنى مستوى في 10 سنوات بعد مراجعة قامت بها الشركة لشهور لأعمال روستنبرغ. وذكرت الشركة أن الخطة التي جرى إعلانها أمس تهدف إلى جعل روستنبرغ قابلة للاستدامة من الناحية الاقتصادية بحلول العام المالي للشركة 2021.