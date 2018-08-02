100 مليار دولار إنفاق سياحي أميركي متوقع في 2018

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

توقّعت مؤسسة بحثية أنْ يزيد إنفاق السائحين الأميركيين العام الجاري عن 100 مليار دولار بمقدار 400 مليون دولار. ووجدت مؤسسة «أليانز جلوبال» أن 10% من السائحين الأميركيين اعترفوا بأنهم أنفقوا أكثر مما خططوا في عطلاتهم العام الماضي، وأنفقوا أكثر من ميزانياتهم المحددة بنسبة 27% في المتوسط (نحو 534 دولاراً).

وأظهرت الأرقام أن 92% من المجموعة العمرية بين 18 و34 عاماً، و91% من المجموعة العمرية فوق 55 عاماً لم ينفقوا أكثر من ميزانياتهم المحددة، بينما 87% من المجموعة بين 35 و54 عاماً استطاعوا أن يلتزموا بميزانياتهم.

ويفيد المسح الذي أجرته الشركة عن الإنفاق المتوقع للسائحين خلال العطلة الصيفية العام الجاري، أنه سيصل إلى 1936 دولاراً للسائح الواحد، أي أقل قليلاً من إنفاق العام الماضي الذي كان 1978 دولاراً. وهكذا يكون إجمالي الإنفاق المتوقع أكثر من 100 مليار دولار، للمرة الثانية في تاريخ الدراسة. والزيادة المتوقعة على 100 مليار دولار هي 400 مليون.

وتحلل شركة «أليانز» الإنفاق السياحي الأميركي، وكشفت أنه من المتوقع أن ينفق الأميركيون أعلى بنسبة 20% مما أنفقوا في 2010، عندما كان الإنفاق المتوقع للسائح 1653 دولاراً.

وكشفت الدراسة أن 46% من الأميركيين سيقضون عطلة صيفية في الخارج العام الجاري، وهو تراجع بنسبة 3% مقارنة بعام 2017. كما أن 18% من الأميركيين قاموا بعطلة بالفعل في الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل 45% في الفترة نفسها العام الماضي، ما يوضح التراجع في قضاء العطلات الصيفية في الخارج وحجم الإنفاق أيضاً في تلك الفترة.