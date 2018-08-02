العملاقة تنقل 105 ملايين من ركاب طيران الإمارات في 10 سنوات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يصادف اليوم مرور 10 سنوات على دخول الطائرة إيرباص A380 الخدمة ضمن أسطول طيران الإمارات. ومنذ أول رحلة لها إلى نيويورك في الأول من أغسطس 2008، نقلت طائرات الإمارات A380 أكثر من 105 ملايين راكب، وخدمت نحو 115 ألف رحلة قطعت خلالها ما يزيد على 1.5 مليار كيلومتر، أي ما يعادل 39 ألف دورة حول الكرة الأرضية.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغّل في العالم لطائرات A380، حيث يضم أسطولها 104 طائرات من هذا الطراز العملاق، تخدم 49 مدينة في القارات الست برحلات منتظمة وبأكثر من 80 عملية إقلاع يومياً من مقر الناقلة الرئيس في دبي.

وهناك طلبية مؤكدة لشراء 58 طائرة من الطراز ذاته. وتسير طيران الإمارات حالياً أقصر رحلة في العالم لطائرة A380 من دبي إلى الكويت، وأطول رحلة من دون توقف من دبي إلى أوكلاند في نيوزيلندا. ووسعت الناقلة خدمات هذه الطائرة إلى مطارات رئيسة، ونجحت في زيادة الطلب في مطارات إقليمية، مثل مانشستر وبريسبن وكوالالمبور وهيوستن وبراغ والكويت وموريشيوس وجوهانسبرغ وساو باولو.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «مرت عشر سنوات رائعة منذ انطلاق أول رحلة لطائرة الإمارات A380، التي أصبحت واحدة من أكثر الطائرات شهرة في العالم. ويحلو لعملائنا السفر على متن هذه الطائرة بفضل رحابتها التي توفر مزيداً من الراحة في جميع الدرجات، ومنتجاتها الشهيرة التي أحدثت ثورة في عالم السفر جواً، مثل الصالون الجوي وحمّام الشاور سبا وأجنحة الدرجة الأولى. ونحن لا نزال ملتزمين بتقديم أفضل تجربة لعملائنا على متن طائراتنا الرائدة، وتقديم مبتكرات جديدة تواصل إسعادهم ونيل إعجابهم في كل مرة يسافرون معنا».

وأضاف قائلاً: «أحدثت طائرة الإمارات A380 تأثيرات كبيرة على صناعة الطيران وسلاسل التوريد ذات القيمة العالية، ما وفر مئات الآلاف من فرص العمل، وقدم فوائد اقتصادية كبيرة للدول التي تضم مرافق إنتاج A380. وتواصل الطائرة تعزيز حركتي السياحة والتجارة على أي خط تعمل عليه من خلال تحفيز المزيد من الحركة والطلب، ونأمل أن تستمر في لعب دور مهم في الاقتصادات والمجتمعات التي تخدمها في السنوات المقبلة».

واستأثرت طائرة الإمارات A380 على مدى العقد الماضي بالكثير من الريادات الجوية، بما في ذلك الطيران في تشكيل مذهل غير مسبوق مع الرجل الطائر Jetman في أجواء دبي وفوق نخلة جميرا في عام 2015. وفي العام ذاته، تسلمت طيران الإمارات أول طائرة A380 تضم 651 مقعداً بتوزيع الدرجتين. وفي 2017، قدمت الطائرة عرضاً مع طائرة بوينغ في أجواء معرض دبي للطيران بمرافقة تشكيل «الفرسان»، فريق دولة الإمارات للعروض الجوية.

وهبطت طائرات الإمارات A380 لمرة واحدة في 73 مطاراً في رحلات منتظمة، ورحلات احتفالية في مناسبات خاصة، ورحلات طيران مستأجرة (تشارتر)، ورحلات تجريبية وغيرها من العمليات التشغيلية، كما ساهمت هذه الطائرات في رفع كفاءة المطارات التي تعاني من الازدحام ومحدودية مواقف الطائرات.

ووصل مجموع عدد الوجبات التي جرى تقديمها على متن طائرات الإيرباص A380 إلى 120 مليون وجبة منذ عام 2008. وقد استهلك عملاء الدرجة الأولى 2.7 مليون علبة من الكافيار، وجرى نقل أكثر من 3.5 ملايين زهرة طازجة على رحلات هذه الطائرات.

ويحظى الركاب بخيارات ترفيهية لا تضاهى، من خلال نحو 3500 قناة يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية عدة. وتوفر مقاعد الدرجة السياحية لطائرات الـA380 أكبر شاشات فيديو قياس 13.3 بوصة.