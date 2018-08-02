تغيير نظام صعود برج إيفل يزعج السياح

المصدر: باريس - رويترز

شعر سائحون بالإحباط لوقوفهم في طوابير طويلة انتظاراً لصعود برج إيفل بعد تخصيص أحد مصعدي المعلم الباريسي الشهير للتذاكر المحجوزة مسبقاً. وقررت إدارة البرج هذا الشهر تخصيص مصعد للحجز المسبق وإتاحة الآخر لمن يحجزون تذاكر صعود المعلم في يوم الزيارة خلافاً للنظام المعمول به سابقاً، وهو السماح للزوار باستخدام أي مصعد بغض النظر عن موعد شراء التذاكر.

واضطر زوار باريس الراغبون في صعود برج إيفل للوقوف في طوابير طويلة ملتوية عند قاعدة البرج. وقال بعضهم، إنهم انتظروا لما يصل إلى ثلاث ساعات وعبروا عن انزعاجهم لأن قلة من الناس كانت تصطف لركوب المصعد المخصص للحجز المسبق.