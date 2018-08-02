هيونداي تكشف عن حافلات كهربائية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هيونداي موتور» عن عزمها إطلاق مركبات تجارية وحافلات جديدة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، ومن المنتظر أن تساهم مركبات هيونداي التجارية المبتكرة وحافلاتها المخصصة للتنقل داخل المدن وتلك المناسبة للمسافات البعيدة، في حماية البيئة والحفاظ على نقاوة الهواء خلال حركتها على الطرقات.

ويمكن شحن هذه الحافلات والمركبات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين في 15 دقيقة فقط، وبوسعها بلوغ مديات قيادة قدرها 460 كيلومتراً، أي ما يقرب من ستة أضعاف ونصف مدى كفاءة شحن مركبات النقل الجماعي الكهربائية الأخرى العاملة بالبطاريات والمتاحة في السوق حالياً.

وقال توني كيم، الرئيس الإقليمي لهيونداي للمركبات التجارية في إفريقيا والشرق الأوسط، إن «هيونداي موتور» أدركت منذ أمد بعيد أهمية الاستدامة وسَعَت إلى تطوير مركبات منخفضة الانبعاثات، وأضاف: «منذ إطلاقنا الحافلة العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط، في العام 2000، حققت جهودنا في مجال الاستدامة نتائج ملموسة».

وتتميز مركبات هيونداي التجارية وحافلاتها بتقنية خلايا وقود الهيدروجين الكهربائية المبتكرة والرائدة من هيونداي، إضافة إلى علبة تروس لنقل الحركة تعمل بالأزرار، ومجموعات تحكّم رقمية تناسب القيادة الكهربائية. وتأتي هذه المركبات والحافلات الكهربائية بتصميم ذي مظهر مستقبلي، وكانت استُخدمت تجريبياً في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ.