قيمة «أبل» السوقية تلامس تريليوناً والأرباح تقفز 30 % إلى 11.5 ملياراً

المصدر: Ⅶ سان فرانسيسكو - أ ف ب

قفزت أرباح «أبل» في الفصل الأخير بأكثر من 30 % إلى 11.5 مليار دولار، متفوقة على توقعات السوق رغم أن مبيعاتها من هواتف «آي-فون» كانت دون توقعات المحللين.

وعززت هذه الأنباء أسعار أسهم المجموعة في الأسواق لتقترب القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا من تريليون دولار رغم انتزاع «هواوي» الصينية المرتبة الثانية من «أبل» في السوق العالمي للهواتف الذكية، الذي يشهد تنافساً شديداً.

وسجلت عائدات «أبل» في الفصل المالي الثالث ارتفاعاً 17 % إلى 53.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي مدفوعة ببيع هواتف «آي-فون» أغلى ثمناً وخدمات إنترنت وأجهزة يمكن ارتداؤها.

وباعت «أبل» 41.3 مليون جهاز «آي-فون» في الفصل المنتهي في 30 يونيو.

ومن أجل أن تسجل «أبل» قيمة سوقية بمستوى تريليون دولار، يتعين أن تحقق أسهمها ارتفاعاً إضافياً بنحو 5%.

وبقي العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ مصنع الهواتف الذكية الأول، مع بيع 71.5 مليون جهاز فيما احتل هواوي المرتبة الثانية مع 54.2 مليون جهاز، بحسب مؤسسة «آي.دي.سي» لرصد سوق الهواتف النقالة في العالم فصلياً.