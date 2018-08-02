سامسونغ تنتج معالجات ذكية

المصدر: سيئول - وكالات

أعلنت شركة سامسونغ عن بدء إنتاج الجيل الثاني من معالجاتها الذكية، فيما تقول الشركة إن الجيل الثاني من هذه المعالجات سيزيد الأداء بنسبة تصل إلى 10%، كما أنه يعتبر أقل 15% في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل الأول من المعالجات.

وأطلقت سامسونغ خط تصنيع جديداً في مدينة «هواسونغ» بكوريا الجنوبية، لتكون قادرة على تلبية الطلب لتلك المعالجات الجديدة، فيما أشار تقرير جديد إلى أن الشركة تتطلع نحو عمليات تصنيع بتقنية 8 نانومتر، بالإضافة إلى تقنية 7 نانومتر، ومن المتوقع رؤية معالجات سامسونغ بتقنيات 7 نانومتر بحلول نهاية العام المقبل.