نوكيا تقتحم تقنيات الجيل الخامس

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة نوكيا عن شراكة متعددة السنوات مع واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم، من أجل أن تقوم نوكيا بتزويدها بتقنيات الجيل الخامس 5G بما يشمل التطبيقات والخدمات والأجهزة، وغيرها من الأمور المرتبطة لتطوير شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتسعى شركة الاتصالات الأميركية إلى تطوير بنيتها التحتية لتطوير تقنيات الجيل الخامس، الأمر الذي دفعها لأن تطلب من شركة نوكيا تزويدها بأحدث التقنيات المتعلقة بذلك مقابل 3.5 مليارات دولار، فيما قالت الشركة الأميركية إن هذه الصفقة هي الأكبر في مجال تطوير تقنيات اتصال الجيل الخامس 5G. جدير بالذكر أن الشركة الأميركية هي الوحيدة التي حصلت على تقنيات نوكيا.