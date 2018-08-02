واتساب يطلق مزايا إضافية

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت فيسبوك أن واتساب يعتزم إطلاق مزايا جديدة فيما يخص «وضع علامة مقروء» لمختبري الإصدار التجريبي رقم 2.18.232 من التطبيق على أجهزة أندرويد، وستعمل الميزة الجديدة على تمكين المستخدمين من وضع علامة على الرسائل الواردة للقراءة مباشرة من الإخطارات والرد عليها دون حتى فتحها.

إضافة إلى ذلك، فإن «واتساب» يعمل أيضاً على أداة مشاركة الصور المتحركة GIF داخل نسخة الويب من التطبيق، إضافة إلى تطوير زر ملصقات، وبمجرد الضغط عليه سيتم نقل المستخدمين إلى متجر ملصقات واتساب. يذكر أن تطبيق واتساب يعمل أيضاً على إضافة ميزة الكشف عن الروابط المشبوهة، ويقال إن الميزة الجديدة لتحذير المستخدمين حول أي روابط مشبوهة تلقوها من أي مرسل.