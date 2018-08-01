«واتساب» يوفّر مكالمات الفيديو والصوت الجماعية

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أعلن تطبيق «واتساب» رسمياً عن أن ميزة مكالمات الفيديو والصوت الجماعية متاحة الآن لجميع المستخدمين على مستوى العالم، والتي تسمح بإجراء مكالمات تجمع عدداً كبيراً من الأشخاص بشكل مجاني.

وقالت الشركة عبر المدونة الرسمية الخاصة بها على الإنترنت: «على مدار العامين الماضيين، استمتع الناس بإجراء مكالمات صوتية وفيديو مجانية على (واتساب)، وتشير الأرقام إلى أن مستخدمينا يقضون أكثر من ملياري دقيقة في المكالمات يومياً، والآن يسعدنا الإعلان عن أن المكالمات الجماعية للصوت والفيديو تصل إلى (واتساب) بدءًا من اليوم.

وتتيح الميزة للمستخدمين إجراء مكالمات مع ما يصل إلى 4 مستخدمين في وقت واحد، ويحتاج المستخدمون فقط بدء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو والضغط على زر (إضافة مشارك) الجديد، والذي يوجد في الزاوية العلوية اليسرى، ومن خلاله يمكن اختيار أي شخص من داخل قائمة جهات الاتصال للاشتراك في المكالمة.

وتدعي الشركة أن المكالمات الجماعية مشفرة بالكامل وأنها مصممة للعمل على شبكات مختلفة، كما أنها متاحة لكل من مستخدمي Android وiOS. وكانت "واتساب" قد أطلقت خدمة مجانية للاتصال الصوتي والفيديو أضيفت إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها إلى أكثر من مليار مشترك حول العالم، بعد استحواذ فيسبوك عليها مقابل 19 مليار دولار.

وتقوم الشركة أساساً على خدمة التراسل الفوري. ورسخ شراء فيسبوك لـ "واتساب" أقدام الموقع الأزرق في مجال التراسل، وهو بالنسبة لكثير من الناس الخطوة الأولى في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وتأتي خطوة إضافة الخدمات الصوتية والفيديو لتنقل شبكة التواصل الاجتماعي إلى وظيفة أخرى أساسية للهواتف المحمولة الذكية. وتعتبر إضافة خدمة المكالمات المجانية مصدر تهديد آخر لعائدات شركات الهاتف المحمول التي تتراجع بشكل عام بسبب تركيز الشركات على الاستفادة من تقديم خدمات الإنترنت بدلاً من المكالمات.