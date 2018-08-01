«أوبر» توقف تطوير الشاحنات ذاتية القيادة

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت «أوبر» وقف تطوير الشاحنات ذاتية القيادة بشكل نهائي والذي بدأ في العام 2016، وهذا لتركيز تكنولوجيتها الذاتية على السيارات فقط، وكانت الشركة تتنافس العام الماضي لإطلاق أول شحنة تجارية في العالم يتم تسليمها عبر الشاحنات ذاتية القيادة، ولكن تلك الخطط توقفت الآن.

واختبرت «أوبر» العام الماضي شاحنة على طول طريق سريع في كولورادو لمسافة 120 ميلاً، وكانت فكرة الشاحنات ذاتية القيادة في البداية لتحسين سلامة وكفاءة النقل بالشاحنات، لكن الشركة قررت أن تركز على السيارات بدلاً من الشاحنات. وقال إيريك ميهاوفر، رئيس مجموعة أوبر: «نعتقد بأن امتلاك فريقنا للطاقة والخبرات التي تركز على السيارات ذاتية القيادة هو أفضل طريق للأمام».