ثبات معدّل البطالة في منطقة اليورو

المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات أن معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة لم يتغير تقريباً خلال شهر يونيو الماضي، وسجل 3ر8%، مما يعد أدنى معدل يتم تسجيله منذ ديسمبر 2008. وأفادت وكالة يوروستات للإحصاءات الأوروبية بأن معدل البطالة خلال الشهر الماضي كان أقل بواقع 1ر0% نقطة مئوية مقارنة بمايو الماضي.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 6ر13 مليون شخص في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي، وفي الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة 1ر17 مليون عاطل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله، بلغ معدل البطالة 9ر6%، فيما يعد أيضا تراجعا هامشيا مقارنة بنسبة 7% في مايو الماضي. ويعد معدل البطالة خلال يونيو الماضي الأدنى الذي يتم تسجيله في الاتحاد الأوروبي في مايو 2008.