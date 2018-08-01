زيادة السياحة الخليجية إلى أنتيغوا وبربودا

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير أن دولة أنتيغوا وبربودا، وهي مكونة من أرخبيل يقع في البحر الكاريبي الشرقي على الحدود مع المحيط الأطلسي، باتت من أهم الوجهات التي تسعى إلى استقطاب السياح الخليجيين الذين من المتوقع أن يرتفع عددهم العام المقبل بافتتاح فنادق جديدة من فئة خمسة نجوم. وتشهد الجزيرتان تطورًا سريعًا، ومن المتوقع أن ينظر السياح من منطقة دول التعاون إلى أنتيغوا وبربودا باعتبارها وجهة جذابة.

وتسجل الجزيرتان التوأمتان، اللتان تتميزان بعدد من الشواطئ الرملية تبلغ 365 شاطئًا وبمياهها الدافئة، نموًا كبيرًا في أعداد السياح مع زيادة تقدر بأكثر من 7% مقارنة بالنصف الأول 2017.

وقال تشارلز ماكس فيرنانديز، وزير السياحة والاستثمار في أنتيغوا وباربودا: «نتطلع إلى قدوم المزيد من السياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة الجزر. وقد استثمرت علامات مثل روزوود، ووالدورف أستوريا، مؤخراً في إقامة فنادق ومنتجعات فاخرة بالجزر».