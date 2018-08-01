«إريكسون» توسّع نشاطها في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إريكسون» توسّعها في أسواق جديدة بالولايات المتحدة من خلال تعزيز شراكتها الاستراتيجية في مجال شبكة الجيل الرابع المتقدم مع شركة فيرايزون.

تشمل هذه الشراكة الموسعة تبني أجهزة تقنية الجيل الرابع المتقدم الخاصة بنظام البث الراديوي من إريكسون والتي إلى جانب توفيرها أحدث التقنيات في مجال قدرات تقنية الجيل الرابع المتقدم 4G LTE، ستساهم بتوفير منصة جاهزة لتقنية الجيل الخامس، مما سيسمح لفرايزون بتمكين انتقال المواقع بشكل سلس سريع إلى تقنية الجيل الخامس عند نشر الخدمة في الأسواق الجديدة.

وسيتم نشر شبكة 4G LTE في الأسواق الجديدة باستخدام أحدث حلول النطاق الأساسي وأنظمة البث الراديوي ثنائية النطاق والتي تعتبر مثالية ومعززة لعمليات النشر ذات الطاقات الاستيعابية العالية واسعة النطاق.

وستكون الحلول بمثابة برمجيات قابلة للتطور إلى الجيل الخامس، فضلاً عن توفيرها تقنيتي CAT-M وإنترنت الأشياء ضيقة النطاق لتتناسب مع حالات استخدام إنترنت الأشياء المكثفة، إضافة لتلبية متطلبات الطاقة الاستيعابية للشبكة عبر القطاع.