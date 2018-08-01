«آبل باي» تهيمن على الدفع الإلكتروني

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت شركة الأبحاث السوقية الرقمية Juniper عن أن هناك إقبالاً كبيراً من المستخدمين على الاعتماد على خدمات الدفع غير المادية وأنها حالياً في ارتفاع عالمي، حيث من المقرر أن تتضاعف كمية الأموال المدفوعة عن هذه الطريقة بحلول عام 2020، ومن المقرر بالفعل أن تتجاوز 1 تريليون دولار أميركي هذا العام. وقالت في الوقت نفسه إن «آبل باي» تهيمن على خدمات الدفع الإلكتروني.

وذكرت الشركة أن طريقة الدفع تشكل 55% من حصة السوق على مستوى العالم، وفى حين أنه من المتوقع أن تصل هذه المعاملات إلى 2 تريليون دولار بحلول 2020، على أن يتم تحقيق 300 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال مدفوعات المحفظة المتنقلة.

إلا أن الأمر المثير للدهشة هو أن خدمة الدفع Apple Pay تسيطر على هذه الطريقة، فوفقاً للأبحاث فإن بعض خدمات الدفع مثل Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay وغيرها، تتحكم في كمية كبيرة من الحافظة المتنقلة.