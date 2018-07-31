ارتباط الموظفين بالعمل في المنطقة الأعلى عالمياً

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشفت شركة «أيون» النقاب عن مستوى ارتباط الموظفين بالعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2018، وذلك بالاستناد إلى تحليل مستويات ودوافع الارتباط بالعمل بين الموظفين في شتى أنحاء المنطقة.

وقالت الشركة إن التعريف الحقيقي «لارتباط الموظفين بالعمل» يتلخص في مستوى الاستثمار المعنوي للموظف في الشركة التي يعمل بها. وأجرت «أيون» قياساً لمدى ارتباط الموظفين بالعمل في أكثر من 200 شركة بالمنطقة، وقامت بتحليل البيانات التي قدّمها أكثر من 250 ألف موظف، إذ غطّت الدراسة شركات موزعة بين أكثر من 28 قطاعاً.

وكشف تقرير «أيون» التوجهات العالمية لارتباط الموظفين بالعمل 2018 عن ثبات المستوى العالمي لارتباط الموظفين عند 65%، بينما ارتفعت هذه النسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فوق المعدل عند 69%، بزيادة خمس نقاط عن عام 2017.

وبالرغم من انخفاضها بواقع درجة واحدة قياساً بعام 2017، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل مستويات قوية لمدى ارتباط الموظفين بالعمل عند 70%، بزيادة عن معدلات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحققت دول شرق البحر الأبيض المتوسط أعلى نسبة ارتباط موظفين عند 74%، فيما ارتفعت المستويات في شمال أفريقيا بواقع ثماني درجات قياساً بعام 2016 إلى 65%.