هجوم إلكتروني جديد يستهدف الشركات حول العالم

المصدر: دبي - البيان

عثر باحثون لدى «كاسبرسكي لاب» على نوع جديد من الهجمات الخاصة بتعدين العملات الرقمية المشفرة. ووجد الباحثون أن الهجوم المسمّى PowerGhost يضرب الشبكات الحاسوبية في الشركات والمؤسسات في عدة مناطق حول العالم، معظمها في أميركا اللاتينية.

ويشكّل الهجوم أحدث تطوّر في إطار توجّه متزايد لدى المجرمين الإلكترونيين على نحو يثير القلق لاستخدام أدوات تعدين متطورة في هجمات موجّهة تتمّ ضمن مساعيهم الرامية إلى تحقيق مكاسب مالية. ومن شأن تنامي هذا التوجّه أن يعرّض الشركات للخطر، إذ تُخرِّب هجمات التعدين شبكات الحاسوب وتبطِئها ملحقة ضرراً كبيراً بالعمليات التجارية وخسائر مادية بالشركات.

كما تشكّل هجمات تعدين العملات الرقمية المشفرة أحد المواضيع الساخنة في مجال الأمن الإلكتروني في الوقت الراهن، إذ تقوم برمجية «التعدين» المتخصصة بتوليد عملات معدنية باستخدام قوة الحوسبة الخاصة بأجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة التابعة للجهة التي وقعت ضحية لهجوم التعدين.