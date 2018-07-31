حصة قياسية لهواوي بالسوق الصيني

المصدر: بكين - وكالات

بدأ السوق الصيني في تحقيق انتعاش بطيء بعد الربع الأول المخيب للآمال هذا العام، الذي شهد انخفاضاً بنسبة 21٪ في المبيعات على أساس سنوي، بينما أظهر الربع الثاني انخفاضاً بنسبة 8٪ فقط، لكن اللافت في الأمر أن شركة Huawei نجحت في تحقيق مكاسب مثيرة للإعجاب وحازت حصة قياسية في السوق.

وبلغت الحصة السوقية للشركة الصينية 27 ٪ بعدما تمكنت من شحن 28.5 مليون هاتف ذكي، وهي حصيلة قياسية بالنسبة للسوق الصيني، وهذا يمثل نمواً بنسبة 22٪ مقارنةً بالربع الثاني 2017. وتحتل Oppo وVivo المركزين الثاني والثالث على التوالي. ونمت العلامة التجارية Oppo بنسبة 3٪ فقط، بينما حققت Vivo مبيعات كافية للحصول على 20٪ من حصة السوق مع نمو بلغ 30٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.