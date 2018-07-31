«الإمارات» تنقل سيارات «قرقاش»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تعاونت «الإمارات للشحن الجوي» مع شركة قرقاش، إحدى أكبر شركات توزيع السيارات الفارهة في الإمارات على نقل سيارتي ألفا روميو من دبي إلى لندن للمشاركة في رالي غامبول 3000.

ونقلت السيارتان، وهما من طراز ألفا روميو ستيلفيو كوادري فوليو وألفا روميو جوليا كوادري فوليو، على متن طائرة بوينغ 777 مخصصة للشحن. وتتمتع الطائرة بالقدرة على نقل مئة طن من الشحنات كما تساعد أبوابها الرئيسة العريضة على نقل الشحنات كبيرة الحجم.

وقالت موزة الفلاحي، نائب رئيس تطوير الأعمال والشؤون المحلية في الإمارات للشحن الجوي: «نهنئ مجموعة قرقاش بذكرى تأسيسها المئوية، ويسعدنا أن نشارك في هذا الاحتفال من خلال دعمنا لها في الرالي. وستكون علامة طيران الإمارات التجارية على السيارتين خلال تنقلهما في مختلف البلدان التي يغطيها مسار الرالي. وبالاعتماد على حل الإمارات ويلز، يحرص موظفونا المدربون ومن ذوي الخبرة على توفير أرقى مستوى خدمة لنقل سيارات ألفا روميو بين دبي ولندن وطوكيو».

من جهته، قال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «قرقاش»: «نفخر، في ذكرى مرور مئة عام على تأسيس مجموعة قرقاش، بتعاوننا مع طيران الإمارات الرائدة في دبي. ويعكس هذا التعاون روح الابتكار التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد رسخت الإمارات للشحن الجوي مكانتها كشريك أساسي لنا مع انطلاق رحلتنا الطويلة من لندن إلى طوكيو».

وتتمتع الإمارات للشحن الجوي بخبرة واسعة في مجال نقل السيارات الفارهة والثمينة على متن طائراتها التجارية والمخصصة للشحن. وتوفر الناقلة خدمة «الإمارات ويلز Emirates Wheels» المتخصصة لنقل السيارات ذات القيمة العالية، وتشغل أسطولاً حديثاً يتألف من 270 طائرة ذات الجسم العريض تخدم شبكة واسعة ومتعددة الوجهات. كما تدير الإمارات للشحن الجوي مرافق معاصرة وتوظف أشخاصاً من ذوي الخبرة لضمان النقل السريع والآمن للسيارات.