الموظفون نقطة ضعف الأمن الإلكتروني

المصدر: ميونخ - د ب أ

كشف استطلاع ألماني عن أن كثيراً من الشركات لا تعير اهتماماً كبيراً للموظفين بها عند التصدي للمخاطر الإلكترونية. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 75% من هؤلاء الخبراء لم يعودوا يعتبرون إجراءات الحماية التقليدية مثل جدران الحماية وكلمات المرور إجراءات كافية كي يمكن التصدي لأية هجمات.

وكانت هذه أهم المقولات التي استعلم عنها معرض ميونخ الدولي خلال الأشهر الماضية من 300 خبير سيبراني، وذلك قبل انعقاد معرض أمن تكنولوجيا المعلومات «كوماند كونترول» المنتظر إقامته للمرة الأولى في سبتمبر المقبل. وأشار الخبراء إلى أن شبكات الاتصالات الخاصة بالشركات أصبحت متصلة اليوم على نطاق أوسع كثيراً من ذي قبل.