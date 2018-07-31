«إل جي» تنتج هاتفاً أغلى من آيفون إكس

المصدر: سيئول - وكالات

كشفت شركة «إل جي» النقاب عن أحدث هاتف ذكي ضمن سلسلة Signature، والذي يحمل اسم Edition إصدار 2018، حيث من المنتظر أن يأتي في اللون الأبيض والأسود، وسيبدأ الطلب المسبق للهاتف بداية من يوم 30 يوليو، وقد كشفت الشركة أن الهاتف سيكون متاحاً بسعر 1789 دولاراً، وهو ما يجعله أغلى بكثير من هاتف آيفون X الذي أطلقته أبل.

ويمتلك الهاتف هيكلاً خلفياً مصنوعاً من السيراميك المقاوم للخدوش، كما تسمح الشركة للعملاء بالحصول على أسمائهم محفورة على اللوحة الخلفية للجهاز، وهو يمتلك شاشة QHD + OLED بقياس 6 بوصة، ودقة تبلغ 1440 × 2880 بيكسل كما أن الشاشة محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla 5.