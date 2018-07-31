نصف هواتف 2018 تمتلك ذكاءً اصطناعياً

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير صادر عن إحدى شركات الاستشارات أن نحو نصف الهواتف الذكية التي تباع على مستوى العالم هذا العام تمتلك مساعد ذكاء اصطناعي. وذكرت شركة «استراتيجي أناليتيكس» أن 47.7 % من الهواتف الذكية المباعة في السوق العالمية مزودة بنوع من مساعدات الذكاء الاصطناعي بداخلها.

ويعد هذا الرقم نمواً ملحوظاً بشكل كبير، خاصة عند مقارنته بنسبة الأجهزة خلال العام الماضي، التي تمتلك مساعدات شخصية، التي كانت تمثل نحو 36.6% فقط، فيما يتنامى الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية سريعاً بين موردي الهواتف الذكية، وبحلول العام 2023، سيكون لدى نحو 90% من الهواتف الذكية مساعد داخلي مدمج.