إغلاق ألف شركة صينية للحد من الضباب

المصدر: شنغهاي - رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية صينية أن العاصمة الصينية بكين ستغلق حوالي ألف شركة تصنيع بحلول العام 2020 في إطار برنامج يهدف للحد من الضباب الدخاني وتعزيز الدخل بالأقاليم المجاورة. وقالت صحيفة «الشعب» إن بكين ستركز على الصناعات الحيوية وصناعات التقنية العالية وستنسحب من الصناعات «العادية».

وأضافت الصحيفة أن المدينة رفضت طلبات تسجيل من 19500 شركة وأغلقت أو نقلت 2465 شركة متخصصة في الصناعات «العادية». وأطلقت الصين خطة لتحسين التنسيق في منطقة «بكين - تيانجين - خبي» المعرضة للضباب الدخاني في 2014 وسط مخاوف من أن يؤدي السجال بين السلطات القضائية الثلاث لهدر الموارد ويخلق كساداً وتلوثاً. وتخطط الصين لتجريد بكين من التصنيع والصناعات الثقيلة.

وترغب الحكومة أيضاً في عمل شبكة مواصلات متكاملة وتوحيد المعايير في مجالات مثل الخدمات الاجتماعية والتعليم لجعل إقليم خبي، المعروف بصناعاته الثقيلة، أكثر جذبا للمستثمرين.