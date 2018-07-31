مايكروسوفت تطرح Surface Go

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

طرحت شركة مايكروسوفت جهازها الجديد Surface Go رسمياً للحجز المسبق عبر عدد كبير من المتاجر الإلكترونية، وأصبح المستخدمون الراغبون في الحصول على جهاز مايكروسوفت الأحدث حجزه، استعداداً للحصول عليه فور إطلاقه.

وسيتم طرح الجهاز الجديد للمستخدمين يوم 2 أغسطس المقبل، ويتوفر بإصدارين الأول مع سعة تخزين 64 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت بسعر 399 دولاراً، أما النسخة الثانية فتتوفر بسعة 128 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت بسعر 549 دولاراً.

ودعم جهاز Surface Go بشاشة قياس 10 بوصات، تعرض الصورة بدقة 1800 × 1200 بيكسل، ومعالج Pentium ثنائي النواة بسرعة 1.6 غيغاهيرتز، وكاميرا خلفية 8 ميغابكسل وأخرى أمامية 5 ميغابكسل.