المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهرت بيانات حكومية تعافي مبيعات التجزئة في اليابان خلال يونيو الماضي. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أن مبيعات التجزئة زادت الشهر الماضي بنسبة 1.5% شهريا، بعد تراجع بنسبة 1.7% خلال مايو الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وزادت المبيعات خلال يونيو بنسبة 1.8% سنويا بعد زيادة سنوية 1.7% خلال مايو. ويشير نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان مجدداً خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما يدعم التقديرات التي تشير إلى عودة الاقتصاد الياباني إلى النمو خلال الربع الثاني من العام، بحسب «مارسيل تايليانت» المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس».