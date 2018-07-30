شركة أميركية تقاضي «أبل» لانتهاك براءة اختراع

المصدر: كاليفورنيا- وكالات

أقامت SpeakWare، وهى شركة من كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد شركة «أبل» متهمة صانع جهاز الآيفون بانتهاك براءة اختراع التحكم الصوتي.

وتزعم الشركة الأميركية انتهاك أبل براءة الاختراع «جهاز التحكم عن بعد»، من خلال تطوير المنتجات التي تتحكم في الملحقات، وتشمل هذه الأجهزة الآيفون والآيباد. وتم منح براءة الاختراع في العام 2002، ومن المفترض أن شركة أبل كانت على علم بها منذ مارس 2014 على الأقل. وتطلب الشركة تعويضات عن فوائد ما قبل وبعد الحكم، بالإضافة إلى الرسوم القانونية. جدير بالذكر استهداف أبل بانتظام من خلال دعاوى مماثلة، وكثير منها يفشل قبل الوصول إلى أي تسوية أو محاكمةـ لكن هناك استثناءات، ففي أبريل على سبيل المثال، أمرت شركة أبل بدفع 502.6 مليون دولار لشركة VirnetX بسبب انتهاكات مماثلة.