«لينكد إن» يضيف خاصية الرسائل الصوتية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

قرّر موقع التواصل الاجتماعي المتخصص في العلاقات المهنية «لينكد إن» إضافة خاصية الرسائل الصوتية نظراً لكثرة مطالبة المستخدمين بها.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن خاصية الرسائل الصوتية المسجلة التي سيتم توفيرها لكل مستخدمي «لينكد إن» خلال الأسابيع المقبلة، ستكون متاحة من خلال تطبيق الموقع للأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل «آي. أو. إس» و«أندرويد». كما يمكن لمستخدمي «لينك إن» الرسائل الصوتية على هواتفهم المحمولة أو عبر موقع «لينكد إن» على الإنترنت. ويمكن أن يصل طول الرسالة الصوتية إلى دقيقة واحدة.

وفي حين أكد موقع «لينكد إن»، مكانته كأداة للتواصل بين المهنيين، وبخاصة شهرتها بين شركات التوظيف والمتخصصين في الموارد البشرية، فإنه أيضاً يمكن أن يكون شبيهاً بخدمة بريد إلكتروني ثان بالنسبة للمستخدمين.