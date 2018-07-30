«سواتش» تنسحب من معرض بازل للساعات لارتفاع التكلفة

المصدر: جنيف - رويترز

ذكرت صحيفة «إن.زد.زد آم زونتاج»، إن مجموعة سواتش السويسرية لصناعة الساعات قررت الانسحاب من معرض عالم بازل للساعات والحلي، الذي ظل حدثاً سنوياً للقطاع على مدى 100 عام.

وأوميغا لصناعة الساعات هي أهم عارض في عالم بازل الذي يمتد تاريخه إلى العام 1917، لكن المعرض الذي يُقام في مارس من كل عام يشهد انسحاب مزيد من العارضين نظراً لارتفاع التكلفة وعدم كفاية العائد على المشاركة.

ونقلت الصحيفة عن نك حايك الرئيس التنفيذي لسواتش: «قررت سواتش عدم حضور عالم بازل بدءاً من 2019». وأكدت سواتش القرار في بيان.

وانسحب عدد من منافسي سواتش في شريحة الساعات الفاخرة من بازل مفضلين عليه معرضاً منافساً في جنيف، لكن حايك قال: إن معارض الساعات السنوية التقليدية لم تعد مفيدة في عالم اليوم المتسم بمزيد من الشفافية والإيقاع السريع.