سوق العمل الألماني يستفيد من حالة الاقتصاد

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

قال خبراء إن الاقتصاد الألماني ينمو على نحو سريع مجددا بعد البداية الضعيفة التي شهدها مطلع العام الجاري. وقال خبراء اقتصاد من بنوك ألمانية كبرى في استطلاع إن الاقتصاد يبدو مستقرا بشكل إيجابي على الرغم من الاضطرابات العالمية. وأشار الخبراء إلى أن سوق العمل بألمانيا يستفيد من ذلك أيضا.

وعلى الرغم من أن خبراء الاقتصاد يتوقعون لشهر يوليو الجاري زيادة طفيفة بمعدل البطالة في مستهل العطلة الصيفية بعدد 46 ألف شخص ليبلغ عدد العاطلين في ألمانيا 2.32 مليون شخص تقريبا، فإن ذلك العدد يقل على ما تم رصده قبل عام بإجمالي 196 ألف شخص تقريبا. ومن المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا عن الأعداد الرسمية للعاطلين في يوليو الجاري غدا.