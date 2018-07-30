«آب ستور» يدعم ميزة البحث الصوتي

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أطلقت «أبل» تحديثاً جديداً لمتجر التطبيقات الخاص بها «آب ستور» يحمل رقم إصدار 5.1، ويحمل التحديث ميزة الدعم الصوتي، بالإضافة إلى واجهة بحث مجددة تشبه إلى حد كبير متجر iTunes، وستقوم تلك الواجهة الآن بتسليط الضوء على عمليات البحث الشائعة.

وسيتيح هذا التحديث للمستخدمين الضغط على رمز الميكروفون بمحاذاة شريط البحث لإملاء تفاصيل البحث بدلاً من الكتابة، كما تم تجديد صفحة نتائج البحث، إذ تضم الآن واجهة جديدة من شأنها أن تسهل عملية فرز التطبيقات من خلال النتائج.

وحدثت أبل أيضاً البحث باستخدام تصميم محسّن وتقنيات متطورة، فهو الآن مزود بميزة التعرف على الكلام لمساعدة المستخدم في الحصول على نتائج بحث أفض.ل

بالإضافة إلى ذلك، أجرت Apple أيضاً تحديثات على تطبيق مؤتمر مطوّري البرامج العالمية (WWDC) لنظام التشغيل iOS، إذ وعدت بإصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء في العديد من المجالات، بما في ذلك إمكانية الوصول وتنزيل الفيديوهات.

وكشفت أبل عن أنها تمكنت من الحصول على دعم كبير من المطورين الذين ربحوا أيضا ما يصل إلى 100 مليار دولار كأرباح ناتجة عن تحميل تطبيقاتهم على متجر الشركة.وأشارت الشركة إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 350 ألف تطبيق من تطبيقات متجرها الإلكترونى مكتوبة بلغت Swift.