استطلاع « البيان الاقتصادي»: توجهات المسافرين في عيد الأضحى تميل إلى الداخل

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن توجهات المسافرين خلال إجازة عطلة عيد الأضحى المقبلة تتجه نحو السياحة داخل الدولة على حساب السفر إلى الخارج.

وقال 49% من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان الإلكتروني» أنهم يفضلون قضاء إجازة العيد داخل الدولة مقابل 64% عبر «تويتر» بينما زادت نسبة المتفقين معهم في الرأي إلى 67% عبر «فيسبوك».وأعرب 51% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني» و36% عبر «تويتر»، و33% عبر «فيسبوك» عن تخطيطهم قضاء عطلة عيد الأضحى لهذا العام خارج الدولة.

وتستعد الكثير من العائلات للانطلاق نحو عطلة عيد الأضحى، والتي تعتبر أطول إجازة في العام 2018، لقضاء أوقات مغايرة بعيداً عن روتين الحياة اليومية ومسؤوليات العمل، في ظل تنوع الخيارات السياحية داخل الدولة.

المدن الترفيهية

وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر، إن السياحة الداخلية تلعب دوراً رئيساً في رسم المشهد السياحي في الدولة، وتعزز دورها بعد افتتاح العديد من المعالم والمدن الترفيهية والسياحية الجديدة الأخيرة، التي أصبحت قادرة على توفير المنتج السياحي لمختلف العائلات المقيمة دون الحاجة للسفر إلى الخارج.

وقال سعيد العابدي رئيس شركة «العابدي» القابضة للسياحة والسفر إن المنتج السياحي الإماراتي يعتبر تنافسياً علاوة على تنوعه الفريد بما انعكس على تعدد الخيارات أمام الزوار.