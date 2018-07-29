الدول المصدرة للسيارات تبحث مواجهة الجمارك الحمائية الأميركية

المصدر: واشنطن - د ب أ

تجتمع الدول الكبرى المنتجة للسيارات لبحث تنسيق ردها المحتمل على تهديد الرئيس الاميركي، دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات.

وذكرت «بلومبرغ» أن ممثلين من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية واليابان سيجتمعون في جنيف 31 الجاري لبحث كيفية الرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً على واردات السيارات بالاضافة إلى بحث إمكانيات إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وذكر مسؤولان أن المشاركين سيبحثون إمكانية إبرام اتفاق دولي لخفض الرسوم الجمركية على السيارات على الرغم من أن مسؤولين اثنين آخرين ذكرا أن ذلك ليسا جزءاً من جدول الأعمال الرسمي.

وبينما وافق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وترامب هذا الأسبوع على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتفاوض الاتحاد الأوروبي وأميركا بشأن اتفاق تجاري فإن تحقيقاً لوزارة التجارة بموجب قانون يسمح بقيود تجارية أميركية إذا تبين أن واردات السيارات تضر بالأمن القومي مازال جارياً.