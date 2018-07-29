83 مليون دولار تعويضاً لـ«آي بي إم»

المصدر: نيويورك - الوكالات

أصدرت هيئة محلفين أميركية حكماً بتعويض شركة «آي بي إم» بنحو 83 مليون دولار في نزاع حول براءة الاختراع مع شركة التجارة الإلكترونية «جروبون». وقالت هيئة محلفين في ولاية ديلاوير إن «جروبون» استخدمت تكنولوجيا التجارة الإلكترونية الحاصلة على براءة اختراع من «آي بي إم» دون الحصول على إذن بعد تجربة لمدة أسبوعين.وقال المتحدث باسم «آي بي إم» إن الشركة تستثمر نحو 6 مليارات دولار سنوياً في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار مشيراً إلى اعتمادها على براءات الاختراع لحماية تلك الابتكارات من القرصنة.