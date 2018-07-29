مليار إسترليني لتحويل مبنى سفارة إلى فندق

المصدر: لندن - الوكالات

انطلقت مؤخراً أعمال مشروع تحويل المقر السابق للسفارة الأميركية في العاصمة البريطانية «لندن» إلى فندق فاخر بتكلفة مليار جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليار دولار).

وكانت الخارجية الأميركية قد باعت مقر سفارتها السابق، الذي يقع في ميدان «جروسفينور» وسط العاصمة البريطانية نظراً لبناء مقر جديد للسفارة في مكان آخر بالمدينة.

وبدأت بالفعل المرحلة الأولى من بناء الفندق الذي سيضم 137 غرفة، وستديره شركة «روزوود هوتيلز»، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات في عام 2023.

وسوف يضم الفندق أيضاً 6 وحدات للتجزئة، ونادياً صحياً وساحة للعب يمكنها استيعاب ألف ضيف.