5.2 ملايين مركبة مبيعات «تويوتا» في 6 أشهر

المصدر: Ⅶ طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة تويوتا موتور، أمس، ارتفاع مبيعاتها العالمية في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 1.6% عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي من المركبات بلغ 5.2 ملايين مركبة، جراء الطلب القوي في الصين وأوروبا، غير أن المبيعات المحلية لمجموعة تويوتا، بما في ذلك دايهاتسو موتور وهينو موتورز، بلغت 1.17مليون مركبة في فترة يناير- يونيو، بتراجع بنسبة 4.8 % مقارنة بنفس الفترة في عام سابق عليه وسط ضعف نفقات المستهلك.

وارتفعت مبيعات تويوتا ولكزس بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 680 ألف وحدة في الصين، بينما ارتفعت المبيعات أوروبا بنسبة 6% لتصل إلى 560 ألف مركبة، بحسب متحدثة باسم الشركة.

وقالت المتحدثة: إن مبيعات تويوتا ولكزس ارتفعت بنسبة 5 % لتصل إلى 46 ألف وحدة.

ومن المقرر أن تعلن تويوتا نتائجها المالية عن فترة أبريل إلى يونيو يوم الجمعة المقبل.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم وعلى السلع الصينية، وينتاب شركات السيارات، مثل تويوتا، القلق من أن واشنطن قد تتخذ خطوة مماثلة ضد السيارات وقطع غيارها قبل انتخابات منتصف المدة الأميركية في نوفمبر المقبل.

وأطلقت وزارة التجارة الأميركية تحقيقاً حول ما إذا كانت واردات السيارات وقطع غيارها تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.