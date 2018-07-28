التسوق الشبكي والحوسبة السحابية يقفزان بأرباح «أمازون»

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

حققت شركة «أمازون» للتسوق الإلكتروني أرباحاً عن الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمتها 2.53 مليار دولار، أو5.07 دولارات للسهم في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، مقابل 197 مليون دولار أو 40 سنتاً للسهم قبل عام. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الأرباح الفصلية للشركة حاجز الملياري دولار، بحسب صحيفة «اندبندنت» البريطانية. وجاءت هذه الأرباح بفضل أنشطة التسوق الشبكي والحوسبة السحابية.

وارتفع نصيب المساهمين في الشركة من الأرباح ليبلغ 5.07 دولارات للسهم الواحد، أي أكثر من ضعف قيمة الحصة التي توقعها المحللون في «وول ستريت»، وهي 2.48 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات أمازون لخدمات الإنترنت (أمازون ويب سيرفسيز)، وحدة الخدمات السحابية السريعة النمو لشركة أمازون، بنسبة 49% إلى 6.11 مليارات دولار، لتفوق متوسط التقديرات البالغ ستة مليارات دولار، وفقاً لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وقفزت أرباح تشغيل أمازون ويب سيرفسيز 80% إلى 1.64 مليار دولار.

وزاد صافي مبيعات الشركة في أميركا الشمالية، أكبر أسواقها، 43.8% إلى 32.17 مليار دولار في الربع الثاني من العام.

وسجلت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها ارتفاعاً نسبته 39% في صافي المبيعات الإجمالية ليصل إلى 52.89 مليار دولار، بما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 53.40 مليار دولار.

وارتفع إجمالي نفقات التشغيل 33.7% إلى 49.90 مليار دولار.

وكانت «أمازون» قد أعلنت أمس في مؤتمر صحافي عبر الفيديو عن قوائمها المالية للفصل الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018. وخلال المؤتمر، تحدث برايان أولسافسكي، الرئيس التنفيذي المالي للشركة، وعزا هذه الأرباح الفصلية التي تُعَدٌ خيالية إلى نمو الإيرادات التي تحققها الشركة من التسوق الشبكي وأيضاً من الأعمال المتعلقة بالحوسبة السحابية.