تراجع عدد مستخدمي «تويتر» بواقع مليون شخص

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس تراجع عدد مستخدمي الموقع بواقع مليون شخص في الربع الثاني من العام الجاري، وتوقع أن يشهد عدد المستخدمين مزيداً من التراجع في ظل المعركة التي يخوضها ضد الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها والحسابات الزائفة واللغة المسيئة على الموقع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن عدد المستخدمين النشطين على الموقع هذا الشهر بلغ 335 مليون مستخدم مقابل 336 مليون مستخدم في الربع الأول من العام، حسبما جاء في بيان لموقع تويتر.

وأرجعت تويتر الانخفاض المتوقع في عدد المستخدمين إلى الجهود المكثفة التي تهدف إلى تطهير شبكة التواصل الاجتماعي، وفرض قواعد مشددة لحماية الخصوصية، والتغييرات في طريقة استخدام الخدمة عبر الرسائل النصية القصيرة.