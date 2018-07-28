ملابس ذكية تتعقب نشاط مرتديها

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

طرحت شركة «تومي هيلفيغر» خطاً جديداً من الملابس الذكية، التي ترصد أنشطة مرتديها وتمنحهم مكافآت.

ويحمل الخط الجديد اسم «تومي جينز إكسبلور»، وقد تم تزويد ملابس هذا الخط بشرائح ذكية، وفق ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

ومع ربط الشريحة بتطبيق على الهواتف الذكية، تبدأ في تعقب نشاط أصحاب هذه الملابس بتسجيل مواعيد ارتدائها وخلعها.

وتقدم الشركة لعملائها نقاطاً عن كل ساعة يرتدون فيها هذه الملابس، ويمكن تجميع هذه النقاط وتحويلها إلى هدايا في صورة بضائع أو تذاكر لحضور حفلات موسيقية، لكنها ستوفر كذلك كمية معلومات غير مسبوقة للشركة عن عملائها، حسبما توضح ليرون سلومينسكي، المديرة التنفيذية لشركة (أوير سوليوشانز) للتكنولوجيا.

وقالت سلومينسكي: «لم يحدث من قبل أن تمكنت شركة ملابس من فهم كيفية استخدام العملاء منتجاتها بعد خروجهم من المتجر».

والملابس الجديدة متاحة في متاجر تومي هيلفيغر في الولايات المتحدة فقط من خلال موقع الشركة على الإنترنت ومتجرها الرئيسي في نيويورك، وتتضمن هذه المنتجات سراويل، وقمصاناً صيفية وشتوية، علاوة على قبعات، ومعاطف، وحقائب، وتبدأ الأسعار من 29 دولاراً.

ولاقت المنتجات الجديدة بعض الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت غوغل قد أعلنت شراكة مع شركة ليفيز للملابس، ونتج عن التعاون معطف ذكي يتصل بهاتف مرتديه ويوفر له إمكانية تشغيل أو إيقاف الموسيقى من خلال المعطف والحصول على إرشادات الطريق ضمن خدمات أخرى.