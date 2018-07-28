«فوكس» تبيع أصولاً بـ71 مليار دولار لـ«والت ديزني»

المصدر: نيويورك - رويترز

أكدت فوكس أمس أن مساهميها صوتوا بالموافقة على صفقة شراء والت ديزني لأصول فوكس للأفلام والتلفزيون بقيمة 71 مليار دولار.

وانخفضت أسهم فوكس 0.3 % إلى 45.25 دولاراً في التعاملات الصباحية في حين هبطت أسهم ديزني 0.5 % إلى 112.93 دولاراً.

واضطرت ديزني إلى تحسين عرضها الشهر الماضي بعد أن قدمت كومكاست، أكبر شركة بقطاع تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة، عرضاً قيمته 66 مليار دولار للاستحواذ على حقوق سلاسل الأفلام والعروض التلفزيونية الشهيرة لفوكس مثل «الرجال اكس» و«عائلة سمبسون».

وكانت المزايدة بين كومكاست وديزني جزءاً من معركة أكبر في قطاع الترفيه في الوقت الذي تنفق فيه شركات الإعلام عشرات المليارات من الدولارات على صفقات للتنافس مع نتفليكس وأمازون. كوم.