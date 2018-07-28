«شيفرون» تخفق في تحقيق الأرباح المتوقعة

المصدر: Ⅶ هيوستن - رويترز

حققت «شيفرون» الأميركية المتخصصة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي أرباحاً فصلية أقل من المتوقعة في النتائج التي أعلنتها أمس بينما أطلق مسؤولون تنفيذيون برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار طال انتظاره.

وهبطت أسهم الشركة 2.4 % إلى 121 دولاراً للسهم في تعاملات ما قبل فتح السوق وحققت الشركة صافي ربح في الربع الثاني بلغ 3.41 مليارات دولار أو ما يعادل 1.78 دولار للسهم، مقارنة مع 1.45 مليار دولار تعادل 77 سنتاً للسهم في الربع المقابل من 2017.وكان محللون يتوقعون أن يبلغ الربح 2.09 دولار للسهم وفقاً لـ«تومسون رويترز آي/‏بي/‏إي/‏إس».وارتفعت نفقات شيفرون بنحو 15% خلال الربع إلى 37.33 مليار دولار.