المصدر: باريس - د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي حقق نمواً بمعدل ثابت خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أمس أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بنسبة 0.2 % خلال الربع الثاني، وهو نفس معدل النمو الذي تحقق خلال الربع الأول من العام.

وتراجع معدل إنفاق العائلات الفرنسية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % مقابل نمو بنسبة 0.2 % في الربع السابق.

وأسهم الطلب المحلي بنسبة 0.2 % في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، وهي نفس نسبة الإسهام في الربع السابق.

وارتفعت الواردات في الربع الثاني بنسبة 1.7% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 0.3 % في الربع الأول، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.6 %مقابل تراجع بنسبة 0.4% في الربع السابق.