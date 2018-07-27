الطلب على «بويك إنكليف أفينير» يفوق الإنتاج

المصدر: ديترويت- د ب أ

عندما طرحت مجموعة «جنرال موتورز» أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة سيارتها الجديدة «بويك إنكليف أفينير» لأول مرة العام الحالي أثارت دهشة المتابعين بجودة القيادة وسهولة التعامل معها بأكثر من التوقعات بحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات.

وبحسب أحدث التقارير، فإن الطلب على السيارة الجديدة يفوق قدرة المصانع على الإنتاج، في الوقت الذي تسعى فيه شركة «بويك» التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» إلى طرح فئة أعلى من السيارة «أفينير» تكون أكثر فخامة وأعلى سعراً من الفئات الموجودة حالياً.

وذكر موقع «أوتو موتيف نيوز» أن «بويك» تبيع حالياً سياراتها من عائلة «إنكليف» بنفس سرعة إنتاجها، في حين أن 25% من مبيعات هذه العائلة من فئة «أفينير». ورغم زيادة وتيرة إنتاج السيارة «إنكليف» في مارس الماضي، استمر الطلب يفوق العرض فيها.