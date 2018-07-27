«رايان أير» ترفض التعويض عن إضراب

المصدر: Ⅶلندن - د ب أ

رفضت «رايان أير» الإيرلندية للطيران منخفض التكاليف تعويض الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب إضراب طاقم عمل الشركة هذا الأسبوع الذي وصفته بأنه «غير مبرر».

وكانت الشركة قد ألغت 600 رحلة جوية اليومين الماضيين بسبب إضراب أطقم الضيافة في بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، مما أضر بنحو 50 ألف راكب.

ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإلغاء الرحلات الجوية، فإنه على شركة الطيران دفع 250 يورو (293 دولاراً) لكل راكب.

وقالت الشركة، «رايان أير تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة. مع ذلك، فإن إلغاء الرحلات الجوية نجم عن ظروف استثنائية، ولا يترتب عليها دفع تعويض».

وأشارت إلى أنه لا يتم دفع تعويض «عندما يتصرف الاتحاد بصورة غير مبررة وخارج سيطرة الشركة».

وتواجه رايان أير إضراباً آخر لمدة يوم الأسبوع المقبل من جانب الطيارين في إيرلندا، حيث اتهمت نقابة الطيارين الأوروبيين، أمس، الشركة بمحاولة «تدمير النقابة» من خلال التحذير بأنها قد تفصل 300 موظف في إيرلندا خلال فصل الشتاء.