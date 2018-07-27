ضعف الأمن يهدد تطبيقات مشاركة السيارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أجرى باحثون لدى كاسبرسكي لاب اختبارات للتعرف إلى مستويات الأمن في مجموعة من تطبيقات مشاركة السيارات من إنتاج شركات معروفة حول العالم، بينها تطبيقات من روسيا والولايات المتحدة وأوروبا. ووجد خبراء الشركة أن التطبيقات التي خضعت للفحص تحوي عدداً من المشاكل الأمنية التي قد تسمح للمجرمين بالاستيلاء على السيارات المتشاركة إما بالتخفّي أو بانتحال شخصية مستخدم آخر ويصبح بوسع المجرم فعل أي شيء تقريباً لحظة حصوله على إمكانية الدخول إلى التطبيق بدءاً من سرقة المركبة أو معلوماتها ووصولاً إلى إلحاق الضرر بها أو استخدامها في أغراض خبيثة.

توصيل الطعام

وتأتي تطبيقات مشاركة السيارات من المنطلق نفسه الذي أتت منه جميع التطبيقات الأخرى التي صُمّمت لتسهيل الشؤون المعيشية وإجراء مختلف المعاملات بيُسر وسهولة، ومن ذلك إتاحتها المجال أمام توصيل الطعام ومشاركة السيارات وطلب سيارات الأجرة، بطريقة تتيح الانتفاع من الخدمات بتكاليف معقولة.

وتتسم تطبيقات مشاركة السيارات بإضفائها قيمة عالية على حياة محدودي الدخل كونها تتيح لهم استخدام السيارات المشتركة من دون تحمّل التكاليف المرتبطة بامتلاك سيارة وتلبية مستلزماتها وإجراء الصيانة لها.