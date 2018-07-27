إنتاج أول سيارة فئة «إس.يو.في» أواخر 2019

المصدر: لندن - د ب أ

في الاحتفال بما يعرف باسم «كذبة أبريل» في أبريل الماضي كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية «أستون مارتن» النقاب عن نسخة معدلة من النموذج الاختباري «دي.بي.إكس»، التي تحولت إلى «شاحنة ضخمة» وكانت الصورة مثيرة للسخرية لكن «أستون مارتن» جادة في إنتاج سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) لأول مرة، حيث تعتزم بدء إنتاجها فعلياً أواخر العام المقبل بحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات.

وكانت «أستون مارتن» أعلنت مؤخراً أن المرحلة الثانية من خطة توسيع مصنعها في «سان أتان» قد اكتملت. ومع هذا الإنجاز أصبح لدى الشركة إمكانية بدء إنتاج أولى سياراتها فئة «إس.يو.في). ومع الانتهاء من توسعات المصنع موضحةً أن النموذج الاختباري «دي.بي.إكس» يقترب من دخول خطوط الإنتاج أواخر 2019.